سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.. بلغ سعر الدرهم الإماراتي رسميًا، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقرائها ومتابعيها ، ننشر لكم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.