الأعصر: 12 مليار جنيه حجم استثمارت «مارجينز» بالسوق العقارية خلال 2024

على هامش مشاركتهم بسيتى سكيب..

"شيراتون ريزيدنس " مجتمع عمرانى مبتكر ينفذ لأول مرة فى السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه

أطلقنا العديد من المشروعات بأفضل المواقع الاستثمارية بشرق القاهرة ونخطط للتوسع فى عدد من المدن الجديدة المصرية و الخليجية

٢.٢ مليار جنيه إجمالى المبيعات التعاقدية لمشروعات الشركة خلال النصف الأول من ٢٠٢٤

قال المهندس محمد الأعصر – رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى إن حجم استثمارات الشركة خلال عام 2024 الماضية تجاوز ١٢ مليار جنيه للعديد من المشروعات التي تم طرحها منذ انطلاقها بالسوق المصرية فى ٢٠٢٠، لافتا إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى مجال التشييد والبناء والاستثمار العقارى تمتد لأكثر من ١٢ عاما فى السوق المصرية قدمت الشركة خلالها عددا من المشروعات المتميزة والمتنوعة لها وللغير والتى تعتبر نماذج إنشائية وعمرانية فريد.

وأشار الأعصر إلى أن شركة مارجينز تأسست منذ 4 سنوات وهى نتاج اندماج مجموعة من الخبرات المؤثرة فى عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها التطوير العقارى ، وذلك بهدف تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الرائدة بمنطقة شرق القاهرة وفقا لخطة استراتيجية موضوعة من قبل الشركة ، وكانت اولى مشروعات هذه الخطة انشاء مجمع زيا للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والذى اطلقته الشركة عام ٢٠٢١ باجمالى استثمارات تصل الى ١.٥ مليار جنيه بالقرب من معظم المحاور الحيوية بالعاصمة ،لافتا إلى أن المشروع ويُعد أول مجمع أعمال في مصر يحصل على شهادة WELL من منظمة International WELL Building Institute الأمريكية ، كما طرحت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ ثانى مشروعاتها وهو فندق أوكس إيجيبت العاصمة الإدارية الجديدة ،بإجمالى استثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه، ويمتاز المشروع بحصوله على العلامة التجارية الحصرية حيث يمثل فندق أوكس الظهور الأول لعلامة OAKS التابعة لمجموعة Minor Hotels في مصر المتخصصة فى ادارة وتشغيل الفنادق، وتدير أكثر من 530 فندقًا في 54 دولة.

أما مشروع كمبوند «شيراتون ريزيدنس» والذى يعتبر ثالث مشروعات الشركة وتم إطلاقه خلال عام 2024، يعتبر واحدا من أهم وأروع المشروعات السكنية المتميزة التى يتم تنفيذها داخل مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

وأضاف الأعصر أن "كمبوند شيراتون ريزيدنس" والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يقع في أكثر مراحل مدينة مستقبل سيتي تميزا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه مشيرا إلى أن المشروع يمتاز بوجود العلامة التجارية الفندقية "شيراتون" داخل مجتمع سكنى متكامل ليصبح بذلك واحدا من اربع مشروعات تحمل علامة "شيراتون ريزيدنس" على مستوى العالم داخل مشروع سكنى وهم "غانا وتركيا والفلبين ومصر" مما يوفر للمقيمين داخل المشروع رفاهية وخدمات مثالية، وذلك نظرا لوجود مواصفات خاصة للمشروع تتماشى مع قوة العلامة التجارية الفندقية "شيراتون" مما يعزز من القيمة الاستثمارية الخاصة بالمشروع ويجعله واحدا من المشروعات المتفردة داخل السوق المصرية.

وأوضح الأعصر أن من ضمن الامتيازات التى تم مراعاتها ايضا فى مشروع شيراتون ريزيدنس موقعه الاستراتيجي داخل مستقبل سيتى بالقرب من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة، حيث يبعد المشروع ٢٠ دقيقة عن مطار القاهرة والجامعة الأمريكية ، و٥ دقائق عن طريق السويس ، بالإضافة إلى توفير المشروع لوحدات ذات مساحات استثنائية تصل إلى 35 فدان للاستخدامات السكنية، والضيافة، كما يحتوى المشروع على مطاعم عالمية ومرافق ترفيهية وتجارية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ذلك يوفر المشروع مزايا ماريوت بونفوي التي يحصل عليها الملاك من خلال عضوية "النخبة الذهبية" لمدة سنتين والتي تتضمن حزمة جذابة من المزايا، بالإضافة الى كل هذه المميزات فتبلغ المساحة البنائية 18% فقط من حجم المشروع، حيث يحتوى على عدد 190 وحدة فقط.

وقال الأعصر إن شركة مارجينز استطاعت منذ انطلاقها بالسوق المصرى ان تكتسب ثقة عملائها وذلك نتيجة طبيعية لنوعية المشروعات التى تقدمها للسوق المصرى والتى تعتمد على توفير امتيازات وخدمات جديدة ومتفردة فى السوق المصرية، وانعكس هذا على معدلات أداء الشركة ونمو مبيعاتها ، موضحا أنهم حققوا نحو ٢.٢ مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتهم خلال النصف الأول من العام الجارى، مشيرا إلى دراسة الشركة لعدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من المدن العمرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تنفيذ مشروعات عمرانية مبتكرة وفقا لخطتها التوسعية للخمس سنوات القادمة.

وجدير بالذكر أن شركة مارجينز للتطوير العقارى تأسست عام ٢٠٢٠ من خلال تحالف استثمارى يضم 2 رجال أعمال يمتلكون خبرات تصل لأكثر من 21 عاما فى عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية ومن ضمنها التطوير العقارى هم المهندس محمد الاعصر – رئيس مجلس إدارة الشركة ،و المهندس أشرف شاهين المدير التنفيذي.

اما عن سابقة اعمال الشركة وخبراتها التى تمتد لنحو 21 عاما ولها العديد من المساهمات الكبيرة في كلا القطاعين الحكومي والخاص، تعاونت خلالها الشركة مع مطورين عقاريين آخرين في عدة مشاريع حكومية تتضمن بناء وتشطيب المباني الخدمية والمؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية والسكنية الفاخرة، وبلغت عدد تلك المشروعات نحو 130 مشروع، وهم :

22 مدرسة حكومية تم تنفيذها لصالح هيئة الأبنية التعليمية المصرية، بالإضافة الى3 ملاعب ومرافق رياضية تم تنفيذها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذا بالإضافة الى40 مشروع سكني في القاهرة الكبرى، بما في ذلك المجمعات في الجيزة، هليوبوليس، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، بوكا، ميدتاون، والعاصمة الإدارية الجديدة, الجازي.

كما نفذت مباني مؤسسية لجامعة بورسعيد، تم تسليمها جاهزة للتشغيل، بما في ذلك كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية التجارة، وكلية الآداب، و38 برجا وفيلا فاخرة مصممة للاستخدام الفردي والتجاري والطبي في منطقة الدلتا على مدار 20 عاما من النجاح.