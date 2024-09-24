حكماء المسلمين يعرب عن قلقه إزاء هجمات الاحتلال على جنوب لبنان

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ قلقه إزاء الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

إنهاء العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان

دعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف جهودها وتوحيد مساعيها من أجل وضع حد فوري للقتال الدائر، والعمل بشكل عاجل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الأبرياء، وتخفيف المعاناة عنهم .

أكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تفرض حماية شاملة وكاملة للمدنيين، بعيدًا عن ويلات الحروب والصراعات.

وفى نفس السياق يستصرخ الأزهر الشريف المجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك لإيقاف هذا العدوان الصهيوني، ووقف استباحة دماء الأبرياء والمدنيين في غزة ولبنان، معربًا عن كامل تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق، وخالص تعازيه لأسر الضحايا، ورفضه التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.

أكد الأزهر الشريف أن هجوم الاحتلال الصهيوني على لبنان دليل على نواياه الإجرامية، وسعيه ليل نهار لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للحروب، وتوسيع رقعة الصراعات، لتشمل دولًا ومناطق أخرى، بعد أن حوَّل غزة إلى تلالٍ من الرُّكام وشلَّالات من الدماء، وآلاف من الضحايا المدنيين والأبرياء، بما يهدد مصير شعوب بأكملها.

تساءل الأزهر مستنكرًا أين العالم الدولي من كبح جماح هذا الكيان الإرهابي المتغطرس؟! لماذا لاذ الجميع بالصمت ضد إرهاب بشع استحلَّ قتل الرجال والنساء والأطفال بلا ضمير؟! لماذا لم يستجب العالم لصرخات النساء والأطفال في فلسطين ولبنان.. هل هناك مصالح إستراتيجية متبادلة مع هذا الكيان الإرهابي؟! أو أن الضمير العالمي قد مات؟!

أدان الأزهر الشريف بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مناطق في جنوب وشرق لبنان، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال، ونزوح الآلاف، في ظل صمت عالمي وأُممي غير مسبوق وغير مبرَّر.