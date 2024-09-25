الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير النقل اللبناني: مطار بيروت مستمر بالعمل وحركة الطيران تسير بشكل منتظم

مطار بيروت
مطار بيروت

أكد وزير الأشغال والنقل اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغاراته المدنيين والأطفال في مناطق متفرقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من وزير الأشغال والنقل اللبناني:

وقال وزير الأشغال والنقل اللبناني، إن ؤ مستمر بالعمل وحركة الطيران تسير بشكل منتظم.

 

نظراً للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، كانت قد ألغت مصر للطيران رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.

لذا يرجى التكرم من السادة المسافرين على متن الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

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