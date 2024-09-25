وزير السياحة والآثار: الافتتاح الرسمي للمتحف المصري قرار رئاسي

خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، والذي عُقد بمقر المتحف بميدان الرماية.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالافتتاح الرسمي للمتحف بعد إعلان رئيس الجمهورية الموعد النهائي لهذا الحدث الفريد في المنطقة والذي يترقبه العالم كله .موضحا أن موعد الافتتاح قرار رئاسي فقط باعتبار المتحف الكبير اكبر وأهم مشروع سياحي اثري ثقافي في المنطقة واكبر متحف في العالم يعرض آثار دولة واحد بكافة عصورها القديمة والتي تمتلكها مصر ولايوجد لها مثيل. وذلك بدعم كبير ومتابعة مستمرة من الرئيس ورئيس الوزراء ونجح جميع العاملين بالمتحف في تحقيق انجاز عظيم في المشروع وأصبح جاهز للافتتاح تماما.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، والموافقة على اعتماد القوائم المالية المعدلة والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2023/2024، بحضور السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

وتم توجيه المختصين بهيئة المتحف ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المُشكلة بقرار سابق من مجلس الإدارة بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات العمل بالمتحف، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للأعمال الهندسية بالمتحف، حيث أشار اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، إلى انتهاء كافة الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به، وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب.

كما تم الإحاطة بنتائج اجتماعات مجلس الوزراء بشأن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة، وعرض ومناقشة مستجدات تشغيل خدمات المتحف، مع الإحاطة بمستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل الخدمات.