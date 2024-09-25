مياه سوهاج تقوم بتدريب السيدات على أعمال السباكة الأولية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عدد من ورش العمل لتعليم المبادى الأولية بالسباكة، والتى تستهدف السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب،انه منذ اطلاقة المبادرة تم تنفيذ عدد 9 ورش سباكة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمجلس القومى للمراة والتى استهدفت اكثر من 400 سيدة لنشر ثقافة الحفاظ على المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى.

وأوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى أنه جارى تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية تشمل انشطة تستهدف رفع الوعى للطلاب بالمؤسسات التعليمية وتنفيذ قوافل مائية خدمية بقرى المحافظة والمشاركة بالحملة القومية لترشيد استهلاك المياه كل نقطة بتفرق وتنفيذ انشطة ميدانية توعوية للحث على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على استثمارات الدولة هذا بالاضافة الى تدريب مكلفات الخدمة العامة بالشركة وتاهيلهم لسوق العمل.