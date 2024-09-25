الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفي الشائعات حول تلوث المياه

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

وتؤكد الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

وتدعو الشركة السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

تفقد محطات المياة

وفى وقت سابق امس تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة تنقية مياه جنوب الفيوم ( محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى) بطاقه تصميمية 240 ألف متر مكعب يومي لمتابعة انتظام سير العمل، رافقه المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومهندسي التشغيل والصيانة بالمحطة ولجنة من إدارة التفتيش الفني بالشركة .

وخلال الجولة شدد على إلتزام جميع العاملين بكافة مواقع الشركة باليقظة التامة والانضباط وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وانتظام سير العمل .

ولفت إلى عدم التهاون مع أي تقصير أوخلل في مقتضيات الواجب الوظيفي أو أي نوع من أنواع الإهمال والتقصير ,مشيراً لأهمية الصيانة الدورية لكافة محتويات المحطات سواء على مستوى الإنشاءات المدنية أو الكهروميكانيكية ومحابس الدخول والخروج وشبكات نقل المياه بين مراحل التنقية واتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمعدات والالات وجعل النظافة والنظام والانضباط أسلوب حياة .

وتفقد النجار، مخزن الشركة بمحطة مياه العزب القديمة ، لافتاً لضرورة تقييم جميع المعدات المستعملة وإعادة تأهيلها والاستفادة منها قدر المستطاع توفيراً للنفقات والاستغلال الأمثل للمساحات الفارغة والتسجيل الدقيق للوارد والصادر بسجلات الخازن.