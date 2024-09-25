أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 280.58 ريال

سعر الذهب في السعودية اليوم، اهتم الكثيرون خلال الساعات الأخيرة بالاطلاع على الملاذ الآمن لهم خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع حالة تذبذب الاقتصاد العالمي واضطراب سعر الدولار نظرًا للحروب العالمية والإقليمية.

ووفقا لوسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية، واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، ارتفاعه حيث وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على الإطلاق في ظل زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر النفيس.

أسعار الذهب في السعودية

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية متنوعة على مدار الساعة لقرائها، ننشر سعر الذهب في السعودية اليوم والذي جاء كالتالي..

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مستهل التعاملات الصباحية في السعودية اليوم إلى حوالي 320.67 ريال سعودي مقارنة مع 308.40 ريال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 293.94 ريال سعودي مقارنة مع 282.70 ريال الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 280.58 ريال سعودي مقارنة مع 269.85 ريال الأسبوع الماضي.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى حوالي 240.50 ريال سعودي مقارنة مع 231.30 ريال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي سجل الذهب مستوى قياسي في الارتفاع في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء حيث وصل عند 2665.10 دولارًا للأوقية، وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2682.60 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.11 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 989.60 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.2% مسجلًا 1054.75 دولارًا للأوقية.