موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وانتهاء الخريف

مع دخول المواطنين رسميًا في فصل الخريف، واعتدال الأجواء مقارنة بارتفاع درجات الحرارة خلال الآونة الأخيرة، والتي شهدت أجواء حارة، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد بدء فصل الشتاء وانتهاء الخريف، والذي بدأ يوم الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة.

فصل الصيف

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيو 2024 واستمر 93 يوما و15 ساعة وقد انتهى يوم السبت 21 سبتمبر، ليبدأ فصل الشتاء يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على أن ينتهي يوم الخميس 20 مارس 2025 المقبل.

تطبيق التوقيت الشتوي

وعند تطبيق التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

بداية التوقيت الشتوي

ومع بداية التوقيت الشتوي، ستطول ساعات الليل وتقصر ساعات النهار، مما يستدعي تعديل روتيننا، حيث يهدف التوقيت الشتوي إلى توفير نحو 25 مليون دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل نحو 150 مليون دولار سنويا.

عقوبة مخالفة قرار غلق المحال في فصل الشتاء

وهناك عقوبات يتعرض لها أصحاب المحال حال مخالفة قرار غلق المحال في فصل الشتاء، حيث إن القانون رقم 168 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهر إلى سنة.