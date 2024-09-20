الزراعة: الفوسفيت يساعد النبات على التكيف مع درجات الحرارة العالية (فيديو)

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الموجة الحارة مؤقتة وتنتهي اليوم الجمعة في معظم المناطق وتستمر حتى غد في بعض مناطق الصعيد، مشيرًا إلى أن شهر توت الجاري يعتبر أول شهر في السنة الزراعية.

زراعة محاصيل البطاطس

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف، أن هذا الوقت من كل عام في نهاية فصل الصيف يشهد زراعة محاصيل البطاطس وبنجر السكر والبصل والتوم والبسلة والفاصوليا البيضاء والفراولة.

تغير ممارسته الزراعية

ولفت إلى أن المزارع عليه أن يعرف أنه مع تغير المناخ لا بد من تغير ممارسته الزراعية، متابعًا: «هناك بعض الزراعات لا تتحمل درجات حرارة مرتفعة في ظل نقص المياه، فضلا عن أنه في حالة نقص المياه تقريب فترات الري، إلى جانب إضافة بعض المركبات التي تساعد النبات على تجاوز درجات الحرارة العالية مثل الفوسفيت والبوتاسيوم».