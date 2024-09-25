وزير الخارجية يبحث إمكانية استفادة فنزويلا بالصادرات المصرية التنافسية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إيفان خيل بينتو وزير خارجية فنزويلا يوم ٢٤ سبتمبر، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع فنزويلا وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار والتنسيق حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد د. عبد العاطي أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع معدلات التبادل التجاري، وإمكانية استفادة فنزويلا من الصادرات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات مثل الزراعة والإنتاج الحيواني، والثروة السمكية، والطيران المدني.

حرص وزير الخارجية على الإشادة بالموقف الفنزويلي الداعم للقضية الفلسطينية، والتصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مستعرضًا آخر مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر للوساطة، ومؤكداً على أن مصر لا ترى بديلاً سوى اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.