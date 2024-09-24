تريند المشهد الفاضح.. ما علاقة نيرة أشرف بالفيلم المثير للجدل حديث الساعة؟

أكد بلال صبري منتج فيلم أوراق التاروت إنه لم يتعمد إثارة الجدل أو التريند لكي يحقق فيلمه شهرة وساعة، موضحاً أن هناك لغز كبير يحدث معه كما أن شركة التوزيع أوقفت التعاون معه لكي تفهم ما يحدث، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

منتج "أوراق التاروت": رانيا يوسف طيبه ومش بتاعت مصلحتها.. وصرفت ملايين على الفيلم

وتابع بلال صبري:"أنا مليش حظ والله كل ما بعمل فيلم ألاقي الناس بتجري عليه تاخده، أنا مش بعمل تريند ولا في دماغي وبعيد عن التريند لأني عارف أن في سلبيات أكتر من الإيجابيات، وأبطال العمل مش زعلانيين ورانيا يوسف مش زعلانه مني.. أنا مش عارف الناس اللي ماسكة في كلمة رانيا لما قالت "هما سايبين القطة والبغبان وماسكين في الكلب"، أنا معرفش الناس دي قاعدين بيشربوا إيه".

كما أشار بلال صبري، إلى أن رانيا يوسف من الفنانات اللذين يتسموا بصفة الطيبة، وليست أنانية كمال يقال عنها وسمية الخشاب ومي سليم أيضاً أعتبرهن رزق من الله، وكانوا يعملوا بكل حب وود خلال كواليس العمل.

منتج "أوراق التاروت": سمية الخشاب مكانتش بتنام لمدة 3 أيام بسبب نيرة أشرف وأهدت اسمها تخليداً لذكراها

واستكمل بلال صبري: "عاوز ربنا يباركلي لما الفيلم يتعرض ويقولولي الله الفيلم حلو"، كما أن الفنانة سمية الخشاب طلبت مني إسم نيرة أشرف على الشخصية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم بسبب مقتلها على يد طالب، وظلت سمية الخشاب لا تنام لمدة 3 أيام بسبب تلك الواقعة التي حدث لطالبة المنصورة، وفي اليوم الأول من التصوير أهدت الإسم تكريماً لها وتمنت أن يعود حقها.

نيرة أشرف

سمية الخشاب

واختتم بلال صبري حديثه قائلاً، أنه تعرض للضرر بسبب صورة تداولها الجمهور لـ كلب على بوستر ومكتوب عليه إنتاج شركة الكينج بلال صبري ومشاهدة رانيا يوسف، حيث شعر بمشقة للغاية خلال ذلك العمل وأنفق عليه مبالغ كثيرة.