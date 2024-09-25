الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

منوعات غنائية في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الثقافة في إطار الإهتمام  بروائع الطرب الأصيل من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للموسيقى العربية بعنوان  "منوعات غنائية"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ٢٦ سبتمبر  بأوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال الطرب لعمالقة زمن الفن الجميل، منها : "عيون القلب ، أسمر يا أسمراني ، شواشى الدرة ، سوق الحلاوة جبر ، طاير يا هوي ، بهية ، يا أعز من عيني ، زي العسل ، بعيد عنك ، ع الحلوة والمرة ، تلات سلامات  وعلي حسب وداد قلبي .. أداء الفنانين  هويدا صلاح ، أحمد رجب ، يمنى حسن وأمير رفاعي بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود دار الأوبرا المصرية، لتعزيز التواصل مع جمهورها من متذوقى الفنون الرفيعة عبر تقديم ألوان الطرب الأصيل، الذي يحتل مكانة خاصة في الوجدان المصري والعربي.

مواد متعلقة

هاني رمزي: المسرح لم يعد بنفس كفاءته من قبل

ندوات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ورش في التمثيل والتأليف المسرحي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمونودراما

مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن أسماء لجنة مسابقة التأليف المسرحي في دورته السابعة

مهرجان القاهرة للمونودراما يكشف عن عروضه المسرحية ويقدم منصة "مونودراما الصعيد"

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقاته

هاني رمزي يكشف أسباب اختفائه عن الساحة الدرامية

نيللي وهاني رمزي الأبرز.. مهرجان المونودراما يعلن أسماء المكرمين في دورته السابعة
الجريدة الورقية