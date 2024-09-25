إنبي 2008 يفوز على القناة برباعية في بطولة الجمهورية

حقق فريق إنبي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على نظيره القناة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم 2024/2025.



وحضر المباراة رئيس القطاع ك. عماد جابر ونائبه ك. احمد سمير بيبو، فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى القناة بالإسماعيلية ضمن إفتتاح منافسات دورى الجمهورية للموسم 2025/2024.

جاءت أهداف إنبي عن طريق، انس رشدى هدفين، وعبد العزيز ابراهيم هدف واحد، ومحمد أنس كوشا هدف واحد أيضًا.

يقود الفريق جهاز فنى مكون من :ـ

ك.سامى ندا المدير الفنى لقطاع الناشئين

ك. وليد رمضان المدير الإدارى للقطاع

ك. طارق ضياء الدين مدير فني

ك. رمضان صبري مدرب عام

ك. عماد مكي مدرب عام

ك. صبحي توفيق مدرب حراس

ك. نائل ناجي مدير اداري

د. محمد الجمل طبيب

ك. احمد جمعه اخصائي تاهيل

أ. الليث حسن مسئول مهمات

أ. محمد جمعه مسئول مهمات.