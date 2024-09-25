الأهلي يستخرج تأشيرات السعودية لجميع القائمة استعدادًا للسوبر الإفريقي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي استخرج تأشيرات جميع لاعبي قائمة الفريق، استعدادًا للسفر إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "استخراج تأشيرات جميع اللاعبين، يأتي تحسبًا لإجراء أي تغييرات في القائمة قبل السفر، وهذا الأمر متوقف على تدريبات الفريق الصباحية".

في سياق متصل تتوجه بعثة الأهلي إلى السعودية عصر اليوم الأربعاء ، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي، فيما توجه الكابتن سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، إلى السعودية اليوم، للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية قبل وصول البعثة.





كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء امس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية، وخاض اللاعبون فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.