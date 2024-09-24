ممدوح عباس يعلق على أزمة فتوح

علق رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس على أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتوح، بعدما تسبب في وفاة أحد الأشخاص أثناء القيادة.



وقال ممدوح عباس في تصريحات تلفزيونية: "لا اريد تضخيم في الامر هو في النهاية قتتتل خطأ فتوح كابتن نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر لانريد ان نفقده الثقه في نفسه وسنتصالح مع اسرة المتوفي وننهي هذا الامر".

وتابع: "الحديث عن الحكم لم يعجبني، الحكم لايهمنا مايهمنا لاعبينا تؤدي في الملعب وتفوز، ولا احب هذا الحديث ولا الاعتراض على الحكام".

وأكمل: "حاولت الحصول على تذاكر لشيكابالا واصحابه من قطر ليشاهدوا المباراة وفشلت واطمئننت وقتها ان الامور طبيعيه وسيكون يوم خير والزمالك جاهز للمباراة بنسبة100٪".

وأختتم رئيس الزمالك الأسبق تصريحاته: "انا مولود بچين اسمه الزمالك بحب الزمالك جدا وهو عنيه وان شاء الله سيخرج من كبوته وبدأ يخرج طول ماقلبنا علئ الزمالك ومتحدين لكي ننهي ازماتنا سيتم ذلك انا عندي80 سنة اريد ان ارى الزمالك بخير ويعود وهناك زملكاوية من خارج النادي بتساعده وبشكرهم جدا جدا جدا".