منذر الكبير: المثلوثي لاعب أوروبي.. والجزيري حاسم

تغنى المدرب التونسي منذر الكبير بالثنائي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: سيف الجزيري واجهه صعوبات كبيرة في البداية ولكنه نجح بقدراته وفنياته أن يثبت إنه مهاجم كبير.

وأضاف منذر: سيف الجزيري مع الزمالك مهاجم قوي وحاسم وكذلك مع منتخب تونس وهو لاعب يبحث عنه كل مدير فني.

وتابع، الجزيري من المهاجمين القلائل في إفريقيا القادرين على حسم مباريات.

وعن مدافع الزمالك حمزة المثلوثي قال، لاعب ذكي تكتيكيًا وسريع ويمتلك قدرات مميزة ويعرف كيف يتكيف على مركزه سواء ظهير أو مدافع.

وشدد، المستوى البدني للمثلوثي مستوى لاعبين أوروبيين.

واختتم منذر الكبير تصريحاته، المثولثي قائد بمعنى الكلمة وخبراته تجعله يكون متحدث قوي مع زملائه اللاعبين في الملعب.