منذر الكبير: لا توقعات للسوبر.. الأهلي والزمالك الأقوى في إفريقيا
كشف منذر الكبير عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية.
وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: وصول الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي طبيعي لإنهم الأقوى في القارة الأفريقية.
وأضاف المدرب التونسي: إمكانيات الأهلي كبيرة والزمالك أيضاً.
وواصل: في ديربي كهذا لا توجد توقعات والأمور 50-50.
وأكد: من يستطيع تقديم أفضل ما لديه على المستوى الفردي والجماعي بجانب العقلية الانتصارية والتحكم في النفس بالتأكيد سيفوز على الفريق الأخر