منذر الكبير: لو الأهلي تعاقد مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

أكد منذر الكبير المدرب التونسي على قيمة محمد علي بن رمضان الفنية وضرورة إتمام النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: استدعيت محمد بن رمضان للمنتخب في بدايته ومن المقابلة الأولى التي قررت إشراكه فيها تمكن من إثبات نفسه رغم تواجد اسماء قوية في هذا الوقت بصفوف المنتخب التونسي.

وتابع: أن تكون أساسيًا في سن صغير مع منتخب تونس أمر صعب للغاية، وبن رمضان سار على خطوات مدروسة حتى نجح أن يكون نجم الترجي الأول ومن ثم الاحتراف، وقادر على الوصول للدوريات الفرنسية والانجليزية.

وشدد: إذا نجح الأهلي في التعاقد مع علي بن رمضان ستكون صفقة مهمة وكبيرة بجانب إمام عاشور ولاعبي وسط الأحمر.

وواصل: سيكون وسط الأهلي قوي فنيا وبدنيا وسيعاني الجميع أمام متوسط ميدان الأحمر، وحقيقة ستكون "ضربة معلم" إذا تمت الصفقة.