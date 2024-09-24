الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محمد عز العرب: 7 أكتوبر جاءت لفرملة قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية

الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب

أكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحرب الدائرة الآن واسعة وقد تستمر طويلًا ولها تأثيرات اقتصادية كبيرة على العالم ومصر أيضا، موضحًا أن لبنان تعاني من أوضاع اقتصادية كارثية وانهيار قيمة العملة الوطنية وتكلفة الحرب ستمد لها بشكل كبير.

تصريحات الدكتور محمد عز العرب

وشدد "عز العرب"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أحداث 7 أكتوبر هزت إسرائيل، إسرائيل تريد استخدام القوة الغاشمة في التهدئة، والطرف الإيراني هو الذي أعطى الفرصة للاحتلال، منوهًا بأن ما تقوم به إسرائيل حاليا محاولة لاستعادة الردع الإسرائيلي.

 

وتابع: "تقديرات أمريكية بأن 7 أكتوبر جاءت لفرملة قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية"، موضحًا أن إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد التوصل لتطبيع مع السعودية في ظل الحرب الدائرة الآن، مضيفًا: "هناك عرقلة لعملية التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية".

 

ونوه  الدكتور محمد عز العرب، بأنه بعد 2011 أصبح قدرات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التأثير على المنطقة تتلاشى، متابعًا: "أمريكا غير قادرة على التأثير في المنطقة"، مشددًا على أن السودان يعاني من أزمة كارثية أقوى من لبنان.

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