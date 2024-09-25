الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الرئيس الإيراني: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة الدفاع عن النفس

بزشكيان
بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة الدفاع عن النفس، موضحًا أن العالم شهد خلال العام الماضي الطبيعة الحقيقية للنظام الإسرائيلي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”. 

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وشدد الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة، على جرائم إسرائيل في لبنان لا يمكن أن تمر دون رد، مؤكدًا أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يجب أن يتوقف فورا.

وكان اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل، يوم الاثنين، بالسعي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، ونصب "فخاخ" لجر بلاده إلى صراع أوسع.

وصرح مسعود بزشكيان لنحو 20 من ممثلي وسائل الإعلام أن إيران لا تريد ان تشهد توسع الحرب الحالية في غزة، وتوسيع نطاق القصف الجوي عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وأضاف أنه بينما تؤكد إسرائيل أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، فإنها تتخذ إجراءات تثبت عكس ذلك.

واستشهد بزشكيان بالانفجارات القاتلة لأجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في لبنان الأسبوع الماضي، التي ألقى باللوم فيها على إسرائيل، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران عشية تنصيب الرئيس الايراني.

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