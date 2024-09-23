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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا تدعو الرئيس الإندونيسي المنتخب لحضور قمة "بريكس" في قازان

رئيس إندونيسيا المنتخب
رئيس إندونيسيا المنتخب ووزير دفاع البلاد برابوو سوبيانتو

دعت روسيا رئيس إندونيسيا المنتخب ووزير دفاع البلاد برابوو سوبيانتو،  للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" بمدينة قازان في الفترة من 22-24 أكتوبر المقبل.

وحسب روسيا اليوم، قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس لوكالة "نوفوستي" إن القرار بشأن زيارة سوبيانتو لم يتخذ بعد بسبب الحفل المرتقب لتنصيبه، حيث قال الدبلوماسي ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، لقد تلقى الرئيس دعوة شفهية على حد علمي"، موضحا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مشاركته.

 

وبحسب السفير، فمن المتوقع أن تقام مراسم التنصيب في 20 أكتوبر عشية انعقاد القمة، ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 22-24 أكتوبر.

 

 

 

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