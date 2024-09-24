إنبي يفوز على بتروجت في افتتاح دوري 2007

حقق فريق إنبي مواليد 2007، فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف واحد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ملاعب النادي البترولي ضمن إفتتاح منافسات دورى الجمهورية للموسم 2025/2024.

جاءت أهداف إنبي عن طريق كل من؛مصطفي غلوش، ومحمود فيصل.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من :ـ

ك.سامى ندا المدير الفنى لقطاع الناشئين

ك. وليد رمضان المدير الإدارى للقطاع

ك. محمد السيد مدير فني

ك. وائل سوسته مدرب عام

ك. احمد عبدالفتاح مدرب

ك. صبحي توفيق حراس

ك. عماد الجعفري اداري

د. تامر محمد طبيب

ك. هشام عبدالرشيد تاهيل

أ. ايمن عيد مسئول تجهيزات

أ. محمد عبدالوهاب مسئول تجهيزات.