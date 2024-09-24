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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: خطابات الرئيس السيسي بليلة القدر تنويرية وتثير إعجابي وسعادتي

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية ومنذ تولي حكم مصر يحضر الاحتفال بليلة القدر ويلقي خطابات خلال الـ10 سنوات على خط واحد يربط بين الخطب.

 خطابات السيسي بليلة القدر

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن خطب الرئيس السيسي هي تنويرية وتتحدث عن التجديد الديني وتثير إعجابي وسعادتي البالغة وإيماني بهذا النص المكتوب سواء الملقى أو مكتوبًا، مضيفًا: "المشهد الثاني هو حضور الكتدرائية يوم العيد في ظل وجود الباب وهو مشهد مبهج.. مشهدين نقيض للدولة المدنية رغم جملهم".

 

وتابع: "تواجد الرئيس السيسي مع أقباط مصر ليلة العيد وخطبته في ليلة القدر واحد من المشاهد العظمية التي استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية".

وكان تحدث عن وجود دار الإفتاء يعني عدم وجود الدولة المدنية، موضحًا أن الدولة العثمانية هي التي أسست لوجود ما يسمى بـ"دار الإفتاء"؛ لأنه كان تصدر قرارات بحق الخليفة العثماني بقتل جميع أشقائه خوفًا من أن يكون هناك حالة من البحث عن الوصول للسلطة بأي شكل.

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