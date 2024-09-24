زواج على شفا الاحتضار.. فتنة الحموات تُشعل بيت الزوجية

في الكثير من الأحيان، قد تُشكل تدخلات الأهالي، عاملًا حاسمًا في هدم الحياة الزوجية، وهو ما لم يكن بمنأى عن "نهاد.ع" التي صارت على بُعد خطوات قليلة من إنهاء حياتها الزوجية، بعدما ضاق بها الأمر من كثرة تدخلات حماتها في أدق تفاصيل المنزل.

وتقول الزوجة إنها حضرت إلى محكمة الأسرة، طالبةً الحصول على حكم الخلع من زوجها، على الرغم من علاقة الحب التي كانت تتسم بها علاقتهما على مدار عامين، إلا وأن الوجه القبيح من المعادلة تمثل في تدخل والدة الزوج في كل شاردة وواردة، دون أن يتخذ الزوج أية ردود أفعال من شأنها الحفاظ على استقرار حياتهما سويًا.

وتردف بأنها كانت تعاني من تقليل حماتها من شأنها بشكل متواصل، تمثل في اتهامها بشكل مستمر بإهمالها لشئون منزلها وشئون زوجها، وهو ما تعقب عليه الزوجة بنبرةٍ منكسرة: "يعلم الله أنني لم أقصر في حق زوجي يومًا من الأيام" قائلةً إن حماتها كانت تعتاد على توجيه اللوم إليها والتحدث بشكلٍ غير لائق حتى ولو أمام الناس، لكنها تحاملت على نفسها عدة مرات في سبيل الحفاظ على بيتها أيًا كانت الظروف.

وأسهبت الزوجة: وبمرور الأيام كانت والدته تُحرضه على الزواج من أخرى مُعللة ذلك بأنني أعاملها بطريقةٍ سيئة، وأثناء معاتبتي لها قامت بتوجيه السباب نحوي، ووصل الأمر إلى تعديها علي وصفعي أمام زوجي الذي لم يتحرك ساكنًا سوى لمناصفة والدته علي، ومن هنا أدركت عدم الجدوى من التضحيات التي قدمتها على سبيل راحتي النفسية، لم أعد أشعر بالأمان الزوجي ووجدت أن الخلاص من تلك الحياة الزائفة أهون كثيرًا من البقاء أسيرة للحظات اليأس والاستسلام، قررت أن أمضي نحو حكم الخلع وأن يعوضني الله خيرًا عما فاتني.