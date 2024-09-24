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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: مشاركة الإسلام السياسي بالانتخابات ينتقص من مفهوم الدين

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر ليست مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن مستقبل الدولة ليس اقتصاد وبنية أساسية أو صناديق انتخابات، منوهًا بأن ما يبني الدولة هي الإجابة عن الأسئلة الرئيسية وهي الديمقراطية، كل الدول الناجحة هي الدول الديمقراطية الدول الفاشلة هي دولة مستبدة، ولا يوجد دولة ناجحة في العالم بمعنى متقدمة في التعليم والصحة والعدل والتكنولوجيا والبحث العلمي وسعادة ورفاهية المواطن والمساوة والحرية دولة ديكتاتورية أو استبدادية.

 

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الديمقراطية المعنية الحقيقة هي الديمقراطية الكاملة وليست حرية الانتخابات وحرية التصويت فقط، موضحًا أنه لا يمكن عمل انتخابات في ظل إسلام ديني سياسي ويتحدث عن أنه يقدم الحلول من الشريعة والإسلام، وهو طرف غير دنيوي ويلغي العملية الانتخابية، متابعًا: "لا ديمقراطية في دولة بدون ديمقراطيين".

 

وتابع: "دخول تيارات الإسلام السياسي بالعملية الانتخابية ينتقص من مفهوم الدين".

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