الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 09:47 م 9/24/2024 9:47:08 PM

ما حدث من هجوم الكترونى سبرانى على لبنان من قبل العدو الصهيونى الإسرائيلى والذى فجر هنا وهناك نتيجة هذه التقنية الحديثة من الاتصالات السلكية واللاسلكية والتى يستطيعون تفجير هذه المواقع البعيدة عن طريق البرنامج المخصص لذلك ونظرًا لغياب العرب عن هذا التقدم التكنولوجى الهائل فى الحرب الالكترونية السيبرانية فحينما بدأت مصر إقامة الهيئة العربية للتصنيع وبعد الاحتفالات وان الإخوة العرب المفروض ان يساندوا مصر للحصول على هذه التقنية الحديثة فى الحرب الالكترونية عن طريق التصنيع الوطنى ولكن للأسف الشديد انسحب العرب من الهيئة العربية للتصنيع ولكن بالجهد الكبير الذى بذلته مصر فى الاعتماد على ذاتها فى الحرب الالكترونية والتى ظهرت بشائرها حينما حدث الارتباك فى مطارات العالم واجهزة العالم جميعا فى توقف الانترنت نتيجة القرصنة والحرب الالكترونية على مواقع كثيرة ولله الحمد برئيسنا وأجهزتنا استطعنا ان نكون بعيدين عن هذا الهجوم لاجهزتنا الالكترونية للدفاع ماذا يضير العرب لو وضعوا ايديهم فى يد مصر العزيزة بأجهزتها القوية لخلق انتاج الكترونى سيبرانى قوى يستطيع ردع هؤلاء الأوغاد اعداء الأمة الذين دمروا غزة والضفة بفلسطين ثم اتجهوا إلى لبنان وسوريا بمساندة أمريكية أوروبية لا يستحون ولا يختشون فهم يريدون قهرنا والانتصار علينا فى شتى المجالات ولكن مصر بقيادتها الراسخة وجيشها البطل الذى يتحرك فى جميع الاتجاهات يقول لهم موتوا بغيظكم لن تنالوا من مصرنا مهما كانت غطرستكم وقوتكم فان القوة لله جميعا فكروا ايها العرب لماذا تنامون فى نوم عميق افيقوا افيق من الأهوال التى تحيط بكم من كل جانب فهؤلاء الأوغاد ليس أمامهم الا نحن العرب يريدون ان يقضوا علينا ليستولوا على ثروات بلادنا افيقوا أيها العرب افيقوا ايها العرب.