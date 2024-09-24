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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محفوظ عبد الستار قائم بأعمال رئيس جامعة الغردقة

دكتور محفوظ عبد الستار
دكتور محفوظ عبد الستار

قرر الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تعيين الاستاذ  الدكتور محفوظ عبد الستار قائم بأعمال رئيس جامعة الغردقة بعد أن قرر مجلس الوزراء استقلال جامعة الغردقة عن جامعة جنوب الوادى بقنا. 

السيرة الذاتية

 

الدكتور محفوظ عبد الستار،  من مواليد 1972

 وكان  يشغل منصب عميد كلية التربية بالغردقة ثم نائب رئيس جامعة الغردقة. 

 المؤهلات العلمية التى حصل عليها هم كالآتي:- 


 -  بكالوريوس العلوم والتربية بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف سنة 1994 كلية التربية بقنا جامعة أسيوط

 

-  الدبلومة الخاصة في التربية بتقدير عام جيد جداً 1998 كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.

 

-  ماجستير الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية بتقدير ممتاز بعنوان (العنف المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض سمات الشخصية دراسة اكلينيكية) سنة 2002. كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.


- الدبلومة الخاصة في التربية بتقدير عام جيد جداً 1998 كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.

 

 

-   دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية بعنوان (فاعلية العلاج السلوكي في خفض العنف المدرسي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية، برنامج تكاملي للطلاب والآباء والمعلمين) سنة 2005،  كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.

 

 

 

 

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