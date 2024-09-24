نيمار : ليس هناك افضل من هذا اللاعب للحصول على الكرة الذهبية

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن أمله في تتويج مواطنه فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 وهي الجائزة التي يترقب الكل اعلان الفائز به.

وكانت تقارير قد خرجت خلال الاسبوع الماضي ترجح فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة على جساب الاسباني رودري نجم وسط مانشيستر سيتي وهو ما يجعل النجم البرازيلي هو ثاني لاعب من ريال مدريد يفوز بالجائزة خلال ثلاث مواسم بعد فوز كريم بنزيمة بالكرة الذهبية لعام 2022.

وفي مقابلة مع صحيقة الماركا الاسبانية اكد البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي ترشيحه لمواطنه فينيسيوس جونيور للفوز بالكرة الذهبية قائلا : بالقطع اساند تماما فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية . بالنسبة لي ليس هناك مرشح افضل منه للفوز بها لهذا العام . فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية فلقد قدم موسما رائعا و هو لاعب عاني الكثير في حياته ونجح في تخطى العديد من الصعاب ليكون نموذجا لنا جميعا كلاعبي كرة قدم.

واضاف نيمار : في عدد من السنوات لم تكن ترشيحات الكرة الذهبية عادلة لكن في هذا العام اعتقد ان فوز فينيسيوس جونيور سيكون طبيعيا و عادلا.