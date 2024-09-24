هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟.. عوض تاج الدين يحسم الجدل (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار الأحداث في أسوان، ويتم تقديم تقارير بشكل دوري عن أحدث التطورات بشان صحة الأهالي.

وأوضح عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الصحي في مصر حقق مكاسب كبيرة وإنجازات حقيقية فعلية في قطاع الرعاية الصحية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأردف تاج الدين: تابعت بدقة ما قام به الوزراء المعنيين والجهات المسئولة عن خدمة أهالي أسوان، ويتم التنسيق بشكل متكامل لمتابعة حالات المصابين بالنزلات المعوية في قرى أسوان.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: تم القضاء على شلل الأطفال في مصر منذ أن كنت في منصب وزير الصحة، وحاليًا تستمر حملات التطعيم للجميع.

وحول انتقال مرض الكوليرا من السودان إلى أسوان، قال عوض: لم يتم الإعلان عن أي حالة إصابة بمرض الكوليرا حتى الآن في مصر، وتوجد متابعة دقيقة في هذا الشأن بواسطة قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، وسيتم الإعلان فور اكتشاف أي حالة.

واختتم الدكتور محمد عوض تاج الدين: مصنع كيما أسوان موجود منذ الستينيات، وهناك متابعة دقيقة له، ولكن الفحص الظاهري لحالات الإصابة بأسوان، أثبت أن هناك عدوى بكتيرية وليس كيميائية، فلم يحدث أي حالة تسمم لأي شخص من المصنع.