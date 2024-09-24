جنوب الوادي تُنظم القافلة الطبية الثانية ضمن مبادرة بناء الإنسان

واصلت جامعة جنوب الوادى قوافلها الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان ) برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دفع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بقافلة طبية بشرية وتمريضية لقرية جراجوس بمركز قوص ، جنوب قنا، وهي القافلة الثانية التي تنظمها الجامعة ضمن المبادرة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 478 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي .

وجاءت كالتالي عدد 65 حالة باطنة وعدد 157 حالة رمد وعدد 90 حالة عظام وعدد 76 حالة اطفال وعدد 50 حالة نساء وعدد 35 حالة انف واذن بالإضافة لعدد6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع .

ونوه نائب رئيس الجامعة، أن القافلة التمريضية قامت بالتوعية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والضغط والمضاعفات وكيفية تجنب الضغوط الحياتية للحد من المضاعفات وتم خلال القافلة عمل تحليل السكر وقياس الضغط لعدد ٤٧ حالة مرضية وتم توجيه التوصيات للتأقلم مع المرض.

قافلة سابقة:

ونظمت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، قافلة شاملة إلى منطقة الساحل بمدينة نجع حمادي شمال قنا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة في أنشطة المبادرة حيث تضمنت فعاليات اليوم قافلة شاملة لتحسين مؤشرات الخدمة الطبية ، ونشر التوعية والإرشاد النفسي ، توعية بمواجهة الفساد ، التوعية بمخاطر الادمان والتعاطي.

و أشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 512 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي وجاءت كالتالي عدد 90 حالة باطنة وعدد 97 حالة رمد وعدد 158 حالة عظام وعدد 75 حالة اطفال وعدد 35 حالة نساء وعدد 53 حالة أنف واذن بالإضافة لعدد4 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة التمريضية قامت بتوعية السيدات عن كيفية الوقاية من أمراض الثدي وطرق معالجتها واهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية الوقاية من الامراض التي تصيب الأطفال والتغذية السليمة للأطفال وكيفية مواجهة العدوى لدى الأطفال.

كما قامت الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية، بعمل ندوة توعوية عن كيفية مواجهة الفساد وتأثيره السلبى على المجتمع كما تحدثت عن مفهوم الفساد والعوامل التي تساعد على انتشاره وكيفية الحد من هذه الظاهرة ودور الفرد والمجتمع للحد منه ودور الدولة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تضافر كافة الجهود للقضاء على العوامل المؤدية للفساد.