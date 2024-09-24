مستشار رئيس الجمهورية يكشف طرق الوقاية من الإصابة ببكتيريا الإيكولاي.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مستجدات الأمور الصحية لأهالي أسوان، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة حاليًا ولا توجد أي خطورة.

وأضاف عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إصابة أعداد كثيرة من الأهالي في منطقة معينة بأسوان، هو ما أحدث حالة من القلق والهلع الكبيرة التي شاهدناها خلال الأيام الماضية.

وأردف الدكتور محمود عوض تاج الدين: إصابة المواطنين بالنزلات المعوية؛ عادةً ما يكون بسبب التلوث في الطعام والشراب، ولكن تم التأكد من سلامة وصحة المياه من قبل الجهات المعنية.

وتابع تاج الدين: هناك ميكروب يصيب الجهاز التنفسي وآخر يصيب الجهاز الهضمي، فبكتيريا الإيكولاي تكون موجودة في البراز وتصيب الجهاز الهضمي.

وأضاف الدكتور محمد عوض، أن الميكروب يمكن أن ينتقل لأي مواطن دون الإصابة بالمرض بسبب مناعته، حيث يمكن انتقالها من خلال لمس الخبز والأيدي غير نظيفة، لذا يجب الاهتمام بالنظافة الجيدة للأيدي في تناول الطعام والشراب.

وأشار تاج الدين، إلى أن هناك طرق عديدة ومختلفة للوقاية من خطر الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، ومن بينها؛ الاهتمام بنظافة المياه وخلوها من الحشرات، والتأكد من نظافة الطعام والشراب.