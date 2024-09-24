بعد إصابة أهالي أسوان.. دكتور مناعة يكشف في حوار للوفد "المرض الغامض" ويوضح طرق الوقاية

شغل سبب الحالات المرضية في محافظة أسوان بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية الرأي العام المصري، ونشب جدل عبر مواقع التواصل المختلفة بين المواطنين، بغية معرفة كافة التفاصيل عن ما يسمى "المرض الغامض" وهو ما أثار الرعب لدى الكثير من المواطنين، وفي سياق المتابعة كشفت وزارة الصحة والسكان في وقت سابقٍ عن أن العدوى ناتجة عن البكتيريا الإشريكية القولونية “E. Coli”وهي نوع من البكتيريا يمكن أن يتسبب في مجموعة من الأمراض المعدية.

الوفد أجرت حوارًا مع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، للإجابة على جميع تساؤلات المواطنين، حيث قال إن الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية قد تسبب أعراضًا تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، وتعتمد شدة الأعراض على نوع السلالة المصابة، مشيرًا إلى أن أكثر السلالات المسببة للأعراض هي الإشريكية القولونية المنتجة لسم الشيجا.

في البداية ما هي أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية

- مدة ظهور الأعراض عادة تبدأ بعد 3-4 أيام من التعرض للبكتيريا، وقد تتراوح مدة الأعراض من عدة أيام إلى أسبوع، حسب شدة الإصابة، قائلا: "من أبرز الأعراض: الإسهال وغالبًا ما يبدأ كإسهال مائي، وقد يتطور إلى إسهال دموي خلال 1-2 أيام، وقد يكون مصحوبًا بتشنجات وآلام في البطن، وتظهر هذه الآلام بشكل مفاجئ وتكون شديدة في بعض الحالات.

أعراض الإصابة بالإشريكية

- ومن الأعراض أيضًا الغثيان والقيء، وبعض المصابين قد يشعرون بالغثيان وقد يصابون بالتقيؤ، والحمى خفيفة أو غائبة تمامًا، فضلًا عن الإجهاد والتعب، ويشعر المريض بالإرهاق الشديد نتيجة الجفاف وفقدان السوائل.

أخبرنا عن مضاعفات الإصابة بالإشريكية القولونية؟

- هناك مضاعفات خطيرة قد تحدث لدى بعض المصابين، وخاصة الأطفال وكبار السن، تتضمن أعراضها انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء والفشل الكلوي الحاد، موضحًا أن الإشريكية القولونية تُعتبر سريعة الانتشار، خاصة بعض السلالات المنتجة لسم الشيجا وذلك عبر عدة طرق رئيسية وهي:

كيف تنتقل الإصابة بالإشريكية القولونية بين المواطنين؟

- تنتقل من الأطعمة والمشروبات الملوثة، وتنتقل البكتيريا بسهولة من اللحوم النيئة أو غير المطهية جيداً، خاصة اللحم المفروم، وتناول الخضراوات والفواكه الملوثة بالسماد العضوي أو المياه الملوثة يمكن أن يسبب العدوى، والحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة قد تحمل البكتيريا.

- يمكن للبكتيريا أن تنتقل عبر شرب مياه ملوثة أو السباحة في مصادر مياه ملوثة مثل الأنهار والبحيرات، مؤكدًا أن العدوى قد تنتقل بسهولة من شخص مصاب إلى شخص آخر عبر ملامسة اليدين أو الأسطح الملوثة، خاصة إذا لم يتم اتباع إجراءات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام، ومن بعض الحيوانات قد تحمل البكتيريا دون أن تظهر عليها الأعراض، وتنتقل العدوى عند التعامل مع الحيوانات أو ملامسة روثها.

حدثنا عن العوامل التي تساعد في انتشار الإشريكية القولونية؟

- هناك عوامل تسهم في سرعة انتشار العدوى وهي: سوء النظافة الشخصية- عدم غسل اليدين بعد استخدام الحمام أو قبل تحضير الطعام- عدم الطهي الجيد للأطعمة مثل اللحوم أو الحليب غير المبستر- التلوث المتبادل- استخدام أدوات ملوثة للحوم النيئة أثناء تحضير الأطعمة الأخرى.

ما هي طرق الوقاية من الإشريكية القولونية؟

- الطهي الجيد للطعام، والتأكد من طهي اللحوم، خاصة اللحم المفروم، جيداً حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 71 درجة مئوية، وتجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيداً، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد إعداد الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وغسل اليدين بعد ملامسة الحيوانات أو الأماكن التي توجد فيها الحيوانات، وعدم استخدام الأدوات مثل السكاكين ولوح التقطيع التي لامست اللحوم النيئة لتحضير الأطعمة الأخرى دون غسلها جيداً.

أخيرًا ما هي النصائح للمصابين بالعدوى بالإشريكية القولونية؟

- أيضًا تخزين الطعام بشكل صحيح، وخاصة اللحوم النيئة، في الثلاجة أو الفريزر لمنع نمو البكتيريا، والاهتمام بنظافة الخضراوات والفواكه، وغسل الفواكه والخضراوات جيداً تحت الماء الجاري قبل تناولها أو استخدامها في الطهي، وتجنب شرب المياه غير المعالجة، وتجنب شرب المياه من مصادر غير معقمة أو غير موثوقة، وتجنب تناول الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة، قائلا: “على المصابين بعدوى الإشريكية القولونية، تجنب تحضير الطعام للآخرين لمنع نقل العدوى”.