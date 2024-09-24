الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء الكندي: عدد الضحايا من النساء والأطفال في لبنان مثير للقلق

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أنه يجب أن يكون هناك خفض للتصعيد من جانب إسرائيل وحزب الله على حدود لبنان وإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 حدود لبنان وإسرائيل:

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وأكد رئيس الوزراء الكندي أن عدد الضحايا من النساء والأطفال في لبنان مثير للقلق بشكل غير عادي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن القضاء على إبراهيم محمد القبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في "حزب الله"، خلال عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد المواقع في جنوب لبنان ، وأكدت مصادر عسكرية أن القبيسي كان مسؤولًا عن تطوير وتوجيه القدرات العسكرية للحزب، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا للقوات الإسرائيلية.

 

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فقد تم تنفيذ العملية بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع القبيسي وتحركاته. وأوضح البيان أن الضربة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإضعاف قدرات "حزب الله" على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، خاصة في ظل التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية.

 

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن العملية كانت مدروسة بعناية، وأنها تتماشى مع السياسة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات المتزايدة من "حزب الله". وأشار إلى أن القبيسي كان يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الترسانة العسكرية للحزب، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

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