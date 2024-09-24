صحة برلمان لبنان: ما شهدنا من إبادة جماعية بغزة نتعرض له حاليا

تحدث بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، عن العمليات العسكرية والتصعيد والقصف الإسرائيلي المستمر على مناطق في لبنان، موضحًا أن لبنان يتلقى ضربات متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي خاصة العدوان الأخير بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية.

لبنان يتلقى ضربات متتالية

وشدد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، على تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان شكل عبء كبير على القطاع الطبي الذي طال آلاف المواطنين، القطاع منهك بعد الأزمة الاقتصادية استطاع أن يؤدي واجبه على أكمل وجه.

وأضاف : “الأطباء والممرضين قاموا بواجبهم لنجدة المصابين وهذا المشهد يستمر أصبح 600 شهيد وآلاف الإصابات، هذا المشهد أعتقد لا يجب أن يكون غائبا عن ضمير كل من يتابع هذا الملف، وما يقوم به العدو الإسرائيلي هو إبادة جماعية، ما شهدنا من إبادة جماعية لغزة يحدث في لبنان، وهذا دليل قاطع على على أن المسألة لا ترتبط فقط بحسابات نتنياهو الشخصية بل مرتبطة بالجيش ليست دولة وحكومة تبدأ بإسرائيل وتنتهي بأمريكا ولولا الدعم الأمريكي اللامتناهي المادي والعسكري لما استفادت إسرائيل بهذا الشكل أو قتل الأبرياء”.

وأوضح أن لبنان الآن في مواجهة مع عدو شرس لا يفرق بين من هو حزب الله أو غيره.