"مخلوش حته سليمة في جسمه".. قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمين بقتل جارهم ويعمل سائق توك توك، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وفي وقت مسبق شهدت منطقة عزبة رستم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة إذ تعدى أب وأبناؤه على جارهم بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا بسبب خلافات بينهما.

مخلوش فيه حته سليمة .. قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن أن المجني عليه كان يجلس أمام منزله بصحبة والدته، فظن جاره المتهم أنه يتلفظ عليه ويسبه فنشبت بينهما مشاجرة أقدم المتهم على قتل المجنى عليه بسلاح أبيض بمساعدة نجليه.

كما تبين من التحريات، أن المتهمين كان بينهما وبين المجنى عليه خلافات سابقة، وتم الصلح بينهما.

وقالت إحدى شاهدات العيان بالواقعة إن المتهمين "مخلوش حته سليمة في جسم المجني عليه، حيث سددوا له 15طعنة متفرقة بالجسد وتركوه جثة غارقة في الدماء.

وأقدم عامل على قتل سائق توك توك، طعنا بسبب خلافات الجيرة، بعزبة رستم بشبرا الخيمة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجار ملاحقة الآخرين.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا يفيد بقتل شاب على يد جيرانه.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس المباحث، تبين أن سبب ارتكاب الواقعة أن الشاب المجني عليه كان في مشاجرة مع والدته، وظنوا الجيران أن المجني عليه سبهم فتعدوا عليه طعنا بـ 15 طعنة بسبب خلافات سابقة بينهم.

عامل يكتب الفصل الأخيرفي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية في القليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل زوجته بسكين إثر نشوب خلافات بينهما على إثرها طعنها بسكين حاد ولم يتركها إلا جثة هامدة بمنطقة السعادة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها بمدينة شبرا الخيمة في مشاجرة بينهما داخل المنزل.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الجريمة، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة ربة منزل ملقاة على الأرض داخل منزل بمنطقة السعادة بمدينة شبرا الخيمة بسبب نشوب مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات بينهما تعدى عليها الزوج بسلاح أبيض (سكين) وتم ذبحها ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.