مجلس نقابة المحامين ينتهي من مناقصة أحبار ماكينات الطباعة

في إطار حرص عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على أموال نقابة المحامين، وبناء على توجيهاته، استكملت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقصة توريد أحبار ماكينات الطباعة، المؤجلة من الأسبوع الماضي، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفني المتعلق بالمظاريف المقدمة من قبل الشركات.



وأجرت اللجنة المشكلة من نقابة المحامين، المناقصة بين 6 شركات تقدموا بعروض أسعار، وبعدها تم تحويل المناقصة إلى ممارسة بين الشركات الذين قدموا أقل العطاءات، وبعد الانتهاء من الممارسة تم إرساء المناقصة على 3 شركات تقدموا بأقل الأسعار المتوافقة مع كراسة الشروط التي طرحتها نقابة المحامين.



حضر المناقصة من أعضاء مجلس النقابة العامة الأساتذة، أبو بكر ضوة، محمد كركاب، يحيى التوني، عيسى أبو عيسى، محسن لطفي، عمرو الخشاب.