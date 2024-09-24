السوبر الأفريقي .. قمصان يُنهي ترتيبات سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

توجه سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.





وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم عصر غد الأربعاء إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبل.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وقام الغزاوي بالتنسيق مع الكابتن سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.