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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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«رجال يد الأهلي» يفوز على دلفي في الدوري

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وشهد الشوط الأول تفوقا من «رجال يد الأهلي» بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على دفاع سبورتنج، لينتهي بنتيجة 16-11.

وقدم «رجال يد الأهلي» خلال المباراة مستوى مميزًا، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31-22.

وبهذا الفوز يواصل الفريق الانتصارات، بعد أن تغلب في المباراة السابقة على فريق دلفي بنتيجة 42-21.

كان فريق رجال يد الأهلي قد شارك في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة وتوج خلالها بالبطولة بعدما حقق الفوز على فريق زغرب الكرواتي بنتيجة 33-30.

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