عصام مرعى عن مباراة انسحاب الزمالكأمام الاهلى: كان ضرب كرسى فى الكلوب

تحدث لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك السابق عصام مرعي عن كواليس الانسحاب أمام النادي الأهلي في الدوري عام 1996.

وقال مرعي في بودكاست فنجان شاي مع الإعلامي أحمد أسامة : مباراة الدوري بين الأهلي والزمالك عام 1996 كابتن نبيل محمود كان مغطي التسلل وهدف الأهلي كان سليم وكان منتظر موقف أفضل من ادارة الزمالك لان كان هناك ٥ أطقم تحكيم فى الملعب وهذا امر غير طبيعى وداخل غرف الملابس الفريق كان في هرج ومرج وخرجنا برة التركيز.

وتابع: الأهلي كان في حالة تركيز ولم يشغل نفسه بالحكام وكل تركيزه كان في اللقاء ، لكن الي شوفته في غرف ملابس الزمالك لم يعجبني واللاعبين خرجو عن إطار المباراة وهناك لاعبين كانت في حالة عصبية وكان هناك شد وجذب

وأضاف: كابتن قدرى عبد العظيم هو من أدار تحكيم المباراة ولا يوجد أي قرار تحكيمي أثر على مجريات اللقاء وهدفين الأهلي صحيحين، وكان لابد ان يكون هناك وقفة وعدم خوض اللقاء وكان لابد أن يوجد قرارات ولاعبي الفريق قامو بالتركيز مع موضوع الحكم اكتر من المباراة.

وأكمل: قرار الإنسحاب جاء بعد أن كانت النتيجة ١ صفر وكان هناك امل لإحراز التعادل والهدف الثاني قتلنا وخسرنا بطولة الدوري ، فالكل خرج من الملعب واللعيبة حست أن الموضوع مدبر وكابتن أشرف اكدلي أن الهدف سليم ومش تسلل ، لكننا قررنا الانسحاب لضرب كرسى فى الكلوب بعد خسارة الدورى الذى فرطنا فيه نتيجة التفريط فى بعض المباريات السهله امام السويس والألومنيوم والترسان