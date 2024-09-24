شاهد|انتيكا ويارا بأغرب فيرست لوك في مصر.. البلايستيشن كلمة السر

في حفل زفاف أنيق بأجواء صيفية لطيفة بأحد الفنادق الكبري بالعين السخنة ، احتفل كل من المصور حسام عاطف الشهير بـ«أنتيكا» والبلوجر يارا بهنساوي بزفافهما بعد ما يقرب من مرور عامين على عقد قرانهما .



وكان من المخطط كما صرحت العروس يارا في إحدى مقاطع الفيديو التي نشرتها مسبقا أن يقام حفل الزفاف في وقت سابق من العام الجاري وتحديدا بعد عقد قرانهما بفترة وجيزة ولكن تسببت عدة أمور في تأجيله لمرات عديدة.

فيرست لوك أنتيكا ويارا



وفاجأت العروس يارا زوجها أنتيكا في الفيرست لوك بهدية غير متوقعة فاستبدلت بوكيه الورد الذي تحمله كل عروس أثناء هذه اللحظة ببلايستيشن .



وشارك المصور الشهير انتيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام يوثق من خلاله هذه اللحظة معلقًا عليه قائلا:"مش مصدق ده أحلى فيرست لوك في حياتي".

