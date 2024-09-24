وكيل صحة أسيوط للشؤون الوقائية يتفقد اعمال التطوير بمجمع المحارق

تفقد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط مجمع المحارق بالخطارة لمتابعة انتظام سير العمل والتطويرات الجارية، وذلك تمهيداً للاستلام النهائي للموقع من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمجمع.

رافقه خلالها الدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط.

كما تفقد وكيل الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أعمال حرق النفايات الطبية الخطرة، والأعمال الإنشائية والتشطيبات التي تم الإنتهاء منها بالمجمع بالإضافة إلى المباني المختلفة، والتي تشمل مبني إداري وخدمي وسكن ، ومبني المحولات الكهربائية، والديزل، وغرف تجميع النفايات، وغيرها، حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع 59 مليون جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان، ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات الصحية بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن المجمع الجديد يضم 14 محرقة، و11 معصرة ، والمقام علي مساحة 3 فدان، وتم تنفيذه من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشروعات ، بدعم من وزارة الصحة والسكان.

وأكد علي أهمية مجمع المحارق في الحفاظ علي صحة البيئة، والصحة العامة للمواطنين، والذي يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي، حيث يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة المتولدة من المنشآت الطبية المختلفة بالمحافظة: 22 مستشفي حكومي ، و 264 وحدة صحية، و 3113 منشأة طبية خاصة، منها النفايات الحادة، والصيدلانية، والسامة للجينات، والمعدية، التى تحتوى على مسببات الأمراض، ويتم التخلص الآمن منها، من خلال تلك المنظومة، التي تم توفير القوي البشرية اللازمة لها، ووسائل النقل، والقدرات والقوى الميكانيكية، والخدمات والقوي المجتمعية والتعاقدات، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجى من السولار ويقوم مجمع المحارق بالتخلص الأمن يومياً نحو 4 طن و 500 كيلو.