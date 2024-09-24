أحمد عيد عبد الملك : كولر لن يجازف بالهجوم في السوبر الأفريقي عكس المتوقع

تحدث أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن قدرات لاعبي الأبيض في قمة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية ، كذلك عن بعض الأفكار التي من الوارد أن يطبقها المدير الفني للأهلي مارسيل كولر خلال مجريات اللقاء .





وتابع خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "سيف الجزيري قادر على صناعة الفارق هجوميا وهو لاعب متفوق نفسيا في لقاءات القمة وسجل في الأهلي مؤخرا، واعتقد أن كولر لن يلعب بضغط كبير على الزمالك، خصوصا أنه حال الخروج بالكرة يتميز لاعبي الفريق الأبيض بالسرعات".

وأكد: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة مثل زيزو ومصطفى شلبي والجزيري وعبدالله وناصر، الجزء الامامي مع الوسط فيه حلول مميزة، وسيف الجزيري يمتاز بقطع الكرة الطولية ويقطع بين ثنائي الدفاع ويلعب في المساحات، لابد أن يرى مدافعي الأهلي تحركات المهاجم التونسي بشكل أفضل". وأتم: "الأهلي يلعب بطريقة اقرب لـ4-2-3-1، وامام عاشور يتجه للجبهة اليسرى، وهناك فقط تغيير ادوار في الملعب او على حسب سير اللعب، وطريقة اللعب للفريقين متقاربة، والأهلي كان الافضل مع ختام الموسم الجاري، وجوميز لعب أمام الأهلي مباراتين وتفوق في الاستحواذ، وكولر بالتأكيد يعلم ذلك".