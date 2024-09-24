أحمد عيد عبد الملك : الزمالك متوقع أن يُعاني فنيًا أمام الأهلي

تحدث أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ، عن المميزات الفنية التي تعطي الأهلي بعد الأفضلية خلال مواجهة السوبر الأفريقي المقبلة الجمعة المقبل.





وأضاف خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "الأهلي لديه ميزة في عودة لاعبي الأطراف إلى مساندة خط الدفاع، وهي أزمة تواجه الزمالك في بعض الأحيان، ولذلك الأفضل وجود عمر جابر في اليمين ومحمد حمدي في اليسار، والأخير لاعب جيد ولديه ثقة في قدراته، وجوميز اعتمد على بنتايك في احد المباريات الودية كظهير أيسر بينما لعب حمدي في مركز 8".

وتابع: "كولر سوف يعتمد على مروان عطية وأكرم توفيق من أصحاب الميول الدفاعية والأخير يكمل في الهجمات كثيرا، بينما إمام عاشور لا يقدم نفس العمل الدفاعي معهم، والأمور مستقرة في وسط الأهلي ولن يحدث أي تغييرات على خط الوسط".

وزاد: "الزمالك يخسر الاستحواذ في وسط الملعب خلال بعض المباريات، واي فريق لديه وسط ملعب قوي يمتاز بتدوير الكرات والتمرير سريعا سوف يخلق العديد من المشاكل للفريق الابيض، خصوصا أن السعيد وناصر لا يمتازان بالشراسة الدفاعية، والافضل وجود شحاتة بجوار دونجا وعبدالله السعيد لتتمكن من مجاراة لاعبي الأهلي.