نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور احمد العدل نائبه برئاسة اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام والسادة اعضاء مجلس الادارة كلا من المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمحاسب محمد فخري مراقب الحسابات والمحاسب اشرف وافي مدير الصناديق وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس شريف عبد المنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق والمهندسه مروه رضوان مدير ادارة المتغيرات المكانية والسيد زين مدير الشبكة الوطنية والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق والمهندس طارق عبد العاطي مدير عام مديرية الاسكان والمهندس محمد اسماعيل مدير عام المصرية للاتصالات والمهندس شريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر الغاز والمهندسة داليا توفيق مدير عام شركة الكهرباء وعصام لطفي مدير ادارة المصالح الحكومية بشركة المياة والصرف الصحي وعادل البدوي وكيل ادارة الشئون الهندسية ووليد ابراهيم بادارة الصناديق والسعيد عبد الحميد بادارة الحسابات.



و تناول الاجتماع استعراض ومناقشة جهود وانشطة المركز خلال الفترة الماضية في اعمال الرفع المساحي واعمال الاكتشاف للبنية التحتية وتنفيذ قاعدة بيانات للبنية التحتية بنطاق المحافظة والجهود الرامية للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية للمحافظة، كما تناول الاجتماع المقترحات التي تستهدف تحسين مستوي الاداء في تقديم خدامات المركز للمواطنين والشركات بشكل عام.



هذا وقد اكد نائب محافظ الدقهلية، في بداية الاجتماع ان هذا اللقاء يستهدف رفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء المواطن متلقي الخدمة وتأديتها في اسرع وقت ممكن وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع طبيعة الخدمة واجراءات تحقيقها .



ووجه نائب محافظ الدقهلية، لضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض استخراج شهادة الرفع المساحي التي يطلبها المواطن اوتلك العقبات التي تعترض تقديم كافة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والشركات.



واشار نائب محافظ الدقهلية، لضرورة ان تعمل وحدات المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء تحت مظله مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، مضيفا ضرورة تحديد مدي زمني لتأدية الخدمة للمواطنين او الشركات وتفعيل مبدأ الصواب والعقاب هذا وقد تمت الموافقة خلال الاجتماع علي صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز والاجهزة المعاونة تحفيزا لهم علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وقد اكد السكرتير العام اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات.