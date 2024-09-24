الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

خالد الجندي يوجه رسالة لمضطربي الإيمان: الإلحاد لا يستقيم مع العقل الهاديء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضية الإلحاد موقف نفسي وليس فكري لأغلبية الشباب.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن كلمة إلحاد إنكار وجود الله لا تستقيم مع أي عقل هادئ غير متوتر، بينما العقل المتوتر يجنح عن جادة الصواب.

txt

خالد الجندي: النبي حي في قبره بجسده وروحه.. يصلي ويرد السلام

txt

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر


ولفت إلى أن الكلمة نفسها تعني انحراف عن الصواب، واللحد عبارة عن حفرة في الأرض، مثل البئر على شكل حرف "L"، مردفا: "الإلحاد اعوجاج عن جادة الطريق والطريق المستقيم".


ووجه، رسالة للأبناء الذين يعانون من جنوح عقلي وفكري أدى للتشكك وعدم استقرار الإيمان.

وأوضح: "حديثي حديث أب يحدث أولاده، والمناخ المطلوب هو احترام وتقدير وعدم إقصاء وتخوين، وعدم التسرع في إصدار الأحكام، وشرطنا احترام العقل، لأن العقل لا يورد الإنسان موارد التهلكة".


وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرى ويسمع إلى ما لا نهاية، كذلك من يريد التفكير إلى ما لا نهاية، القرآن لخص أمره في الآية، "ولا تقف ما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولًا".

وأوضح أن كلمة "تقف" تعني ولا تتبع، أي لا تتبع ما ليس لك به علم.

مواد متعلقة

جوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وشفا كارثة حقيقية

مقتل موظفة وعامل بالأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي على لبنان

الاحتلال ينفذ غارات بمقاتلات F35 على لبنان.. وحزب الله يرد بإحراق مخازن عسكرية

وزير التعليم اللبناني: وضعنا المدارس تحت تصرف هيئة الطوارئ

باحثة سياسية: الجنوب اللبناني يشهد موجة شديدة من النزوح

قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق متفرقة في جنوب لبنان.. فيديو

كاتب لبناني يفجر مفاجأة عن دور القيادة الوسطى الأمريكية في قصف البلاد.. فيديو

وزير البيئة اللبناني: القصف الإسرائيلي المدمر تسبب في حركة نزوح كبيرة
الجريدة الورقية