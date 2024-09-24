محافظ أسوان يستعرض أوجه التعاون المشترك لإستكمال تنفيذ مشروعات بقري حياة كريمة

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى اللواء حسام الدين مصطفى ، والوفد المرافق له فى حضور المهندس محسن زهران رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة تشهد محافظة أسوان طفرة كبيرة من مشروعات الطرق والكبارى ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى سيتم دراسة تنفيذ مشروع لرصف طريق إدفو / مرسى علم فى نطاق المحافظة بطول 9 كم ، وهو الذى سيساهم بشكل مباشر فى جذب الحركة السياحية من محافظة البحر الأحمر ، فضلاً عن الحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى.

هذا وقد شهد اللقاء إستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ، والتى تمثلت فى الإنتهاء من مشروع رصف طريق وادى النقرة / توشكى بطول 50 كم ، وكذا مشروع رصف طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم ، فيما تم رصف مسافة 10 كم من مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم بالقطاعين الأول والثانى ، وجارى إستكمال الأعمال فى باقى المسافة بطول 10 كم .

كما أنه جارى العمل فى مشروع رصف طريق كوم أمبو / نصر النوبة بطول 3 كم ، فيما مدرج تنفيذ أعمال الرصف بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان بالطريق الزراعى بطول 7 كم ضمن مشروعات حياة كريمة ، وسيتم أيضاً دراسة تنفيذ أعمال الرصف بطريق توشكى / أبو سمبل البرى بطول 5 كم .