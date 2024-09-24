مقتل موظفة وعامل بالأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي على لبنان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن مقتل موظفة وعامل متعاقد مع المفوضية في القصف الإسرائيلي على لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما استبعد الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم اللبناني حدوث حرب إقليمية كليا، قائلا إن لبنان وحده في مواجهة العدوان، لذلك لا يرى إطلاقا احتمالية توسع الحرب إلى أكثر من لبنان، مردفا: "الشعب اللبناني أظهر قدرة فائقة على التعامل في مثل هذه الظروف".

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التضامن الوطني الذي ظهره الشعب بجميع مكوناته كان الرد الحاسم على وقفة الشعب كرجل واحد في مواجهة هذا العدوان ولملمة آثاره ومعالجة تأثيراته لا سيما الصحية والإيواء واستضافة النازحين، وقدرة الشعب اللبناني في إظهار هذا التضامن يعطي أملا لمستقبل لبنان".



وتابع: "وزارة التربية معنية فقط في تأمين المباني، وأعطينا تعليمات لمدراء المدارس لحفظ موجودات المنشآت التربوية، لأننا دائما نفكر في اليوم الذي يلي انتهاء الحرب، هدفنا استئناف العملية التعليمية، وأن نؤمن لتلامذة لبنان سنة دراسية، لذلك اتخذنا مثل هذه الإجراءات،

وواصل: "الأمور تكون وفق الخطة المرسومة حتى لا تتضرر هذه المنشآت، ما لم يقم العدو الإسرائيلي، كما شاهدنا في بعض المناطق على الشريط الحدودي والمحاذية له بقصف هذه المنشآت وكذلك في غزة، لأنه لا يقيم اعتبارا لا للقانون الدولي ولا الإنساني".