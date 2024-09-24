روبي تحيي حفلا غنائيًا في الجامعة الأمريكية.. شرط غريب لحضوره

ينتظر جمهور الفنانة روبي اليوم حفلها الذي ستحييه في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الماضية.

وكانت شروط حضور الحفل محل حديث للكثيرون حيث فاجأت الجهة المنظّمة للحفل جمهور روبي بوضع شروط غريبة للدخول إليه، كان أغربها "الدريس كود" حيث اشترطت على الحاضرين ارتداء ملابس من الكتان .

أحدث أغاني روبي

تعتبر اغنية السنبلاوين هي آخر إصدارات روبي وتصدرت بسببها "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.



كلمات أغنية السنبلاوين



١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

دا عليهم خفة دم تنسي الهم لو انت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في ٣ كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف.