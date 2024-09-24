وزير التعليم اللبناني: فتح المدارس لاستقبال النازحين من الجنوب جراء الغارات الإسرائيلية

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني، الدكتور عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، عن فتح المدارس لاستقبال النازحين من الجنوب اللبناني بسبب الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الحلبي أن المدارس المتاحة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات التعليمية وُضعت تحت تصرف هيئة الطوارئ اللبنانية لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف الوزير: "نعمل بأقصى جهد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم".

وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان ارتفعت إلى 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحًا. كما أشار إلى مقتل 4 مسعفين واستهداف 14 سيارة إسعاف، وإصابة 16 شخصًا من فرق الإطفاء.

إسرائيل تستهدف القيادي في حزب الله طلال حمية في غارة جوية على بيروت

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت القيادي البارز في حزب الله، طلال حمية، في الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام طائرة "إف 35".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حمية، الذي يوصف بأنه "قيادي رفيع المستوى"، كان الهدف الأساسي للغارة، دون أن يتم التأكد بعد من مصيره، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حمية تولى قيادة الجناح العسكري لحزب الله بعد اغتيال مصطفى بدر الدين، ويُعتبر من أبرز الشخصيات العسكرية في الحزب. وقد ظل بعيدًا عن الأضواء لسنوات، حتى عاد إلى الواجهة بعد إعلان برنامج المكافآت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي عرض 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

يُعرف حمية بأسماء مستعارة مثل "طلال حسني" و"عصمت ميزاراني"، ويُكنى بـ"أبي جعفر"، ويقود "الوحدة 910" المسؤولة عن أنشطة حزب الله خارج لبنان. ويُتهم حمية بتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، بما في ذلك تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1994، وهجمات أخرى.

بفضل التزامه الصارم بالقواعد الأمنية وابتعاده عن الحياة العامة، أطلقت عليه القيادات الإسرائيلية لقب "الشبح".